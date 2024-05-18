Юрген Клопп подвёл итоги своей работы в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги своей работы в английском клубе.

«Мы знаем, что могли бы выиграть больше, но я не могу этого изменить. Мы могли бы выиграть и меньше. Не стать чемпионом, отставая на одно очко, – не самый хороший опыт, но это опыт. Я не смог бы сделать что-то иначе в те моменты.

Мы могли бы больше раз выиграть Лигу чемпионов. Попасть в три финала – выдающееся достижение. Есть большая вероятность, что ты проиграешь финал, это данность. «Реал» всегда находит способ выиграть его.

Я не был бы счастлив, если бы думал, что мог бы сделать больше. Я не смог бы сделать больше. Мог ли кто-то другой? Возможно. Но я – нет, и меня это устраивает. Обо мне будут судить люди, и большинство относится к этому нормально», – приводит слова Клоппа ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: