Робсон: Кэррик заслужил новый контракт с «МЮ», и дело не в возрасте, а в желании

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон выразил мнение, что «красным дьяволам» следует продлить контракт с 35-летним полузащитником Майклом Кэрриком. Действующее соглашение истечёт ближайшим летом.
«Майклу сейчас 35 лет. Учитывая, как он играл в этом сезоне и как сильно влиял на команду, Кэррик и сейчас очень хорош.
Меня не волнует возраст, дело в желании игрока и том, как он заботится о себе. Поэтому я думаю, что Майкл заслуживает продления контракта. И мне кажется, что в „МЮ“ со мной согласны», — сказал Робсон в интервью Omnisport.