Дешам: сборная Франции должна была забивать Люксембургу больше голов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после выездной победы над Люксембургом (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года поделился своими впечатлениями от игры.
«Мы всё делали правильно. Впрочем, могли забить больше голов и избежать проблем в некоторых моментах. Но главное, что мы набрали три очка и забили три мяча, это хороший результат», — сказал Дешам в эфире TF1.
Турнирное положение в группе А после пяти туров: 1. Франция — 13 очков; 2. Швеция — 10; 3. Болгария — 9; 4. Нидерланды — 7; 5. Беларусь — 2; 6. Люксембург — 1.