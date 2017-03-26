Берг: третий мяч в ворота Беларуси засчитали неверно, но речь идёт о миллиметрах

Форвард сборной Швеции Маркус Берг поделился впечатлениями от разгромной победы в матче квалификации ЧМ-2018 с Белоруссией. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 4:0. Берг считает, что третий мяч был засчитан неверно.
«На поле я был уверен, что мяч полностью пересёк линию ворот. Чувствовал, что хоть и со скрипом, но мяч проник в ворота. Однако после просмотра повтора в раздевалке увидел, что мяч находился внутри не целиком. Малая его часть заслоняется линией, и в таком случае гол не засчитывают, но боковому судье это разглядеть было трудно. Речь идёт о каких-то миллиметрах», — цитирует Берга «Прессбол».
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