Деулофеу: фанаты «Барселоны» ждали от меня слишком многого

Нападающий «Милана» Херард Деулофеу, начинавший карьеру в «Барселоне», рассказал, как относился к сравнениям с форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Сравнения с Месси для меня были вредными, а не полезными. Обычно я не читаю газеты, но помню заголовок, в котором меня сравнили с Месси, и это было неприятно. Фанаты „Барселоны“ ждали от меня слишком многого. Есть только один Месси», — приводит слова Деулофеу Goal.
Ранее сообщалось, что «Барселона» задумалась об обратном выкупе 23-летнего Деулофеу, который выступает за «Милан» на правах аренды из «Эвертона».