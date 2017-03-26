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Деулофеу: фанаты «Барселоны» ждали от меня слишком многого

26 марта 2017, воскресенье. 09:27. Футбол
Нападающий «Милана» Херард Деулофеу, начинавший карьеру в «Барселоне», рассказал, как относился к сравнениям с форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Сравнения с Месси для меня были вредными, а не полезными. Обычно я не читаю газеты, но помню заголовок, в котором меня сравнили с Месси, и это было неприятно. Фанаты „Барселоны“ ждали от меня слишком многого. Есть только один Месси», — приводит слова Деулофеу Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» задумалась об обратном выкупе 23-летнего Деулофеу, который выступает за «Милан» на правах аренды из «Эвертона».
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Милан Лионель Месси Херард Деулофеу
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