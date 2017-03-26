Посол Исландии в России: никто не беспокоится по поводу безопасности на ЧМ-2018

Посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир заявила, что в её стране не беспокоятся по поводу безопасности на чемпионате мира 2018 года.
«Проблемы безопасности на ЧМ-2018? Я ни разу не слышала, чтобы кто-то в Исландии выражал по этому поводу беспокойство или даже упоминал это. Для нас главное — победить в отборочных матчах и приехать в Россию, чтобы здесь показать лучший результат», — цитирует Асгейрсдоттир «Интерфакс».
После птия туров сборная Исландии идёт на втором месте в своей отборочной группе к ЧМ-2018.