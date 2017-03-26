Двое болельщиков «Спартака», получившие ножевые ранения, в тяжелом состоянии

Двое болельщиков «Спартака», получившие ножевые ранения после вчерашнего товарищеского матча с «Црвеной Звезды», находятся в тяжёлом состоянии в одной из белградских больниц, сообщает RT. Третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.
По информации, предоставленной медперсоналом больницы, им провели операции в отделении хирургии после полученных ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, но стабильное. Стали также известны их имена — Павел Бодров и Максим Бутрин. Имя третьего потерпевшего не уточняется.
По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча «Црвена Звезда» — «Спартак» (2:1), подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.