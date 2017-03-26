Макеев: матч «Црвена Звезда» — «Спартак» получился по-настоящему братским

Защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой». Красно-белые в субботу,25 марта, проиграли в Белграде со счётом 1:2.
«Матч в Белграде получился по-настоящему братским. Команду хорошо приняли в Сербии, болельщики были довольны и поддерживали обе команды. Сложилось ощущение, что мы играли на домашнем стадионе, атмосфера на игре была позитивной. Думаю, что фанатам не стоит придавать большого значения результату игры. У нашей команды в составе было много молодых игроков, которых нужно было посмотреть в матче за первую команду. Тренер также не „накачивал“ игроков дополнительно перед этой игрой. Цель контрольных матчей не завоевать победу любой ценой, а проверить ближайший резерв.
Молодые легионеры „Спартака“ (Идриса Самбу, Силванус Немели, Фэшн Сакала, Одри Зепатта. — Прим. „Чемпионата“) пока „сырой материал“. Пока рано говорить о том, что они могут усилить первую команду, сначала им нужно адаптироваться и начать приносить пользу во втором составе. Ребята общительные, стараются влиться в коллектив, но так как они не знают русский язык, адаптация займёт какое-то время», — цитирует Макеева ТАСС.