Полиция Сербии расследует дело о нападении на болельщиков «Спартака» в Белграде

Полиция Сербии занимается расследованием дела о нападении на болельщиков «Спартака» после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» в Белграде.
Ранее стало известно, что три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По информации RT, болельщику «Спартака» Павлу Бодрову удалили селезёнку.
«Пострадавших посетили сотрудники консульского отдела и провели с ними беседу. Родственники пострадавших также оповещены. В настоящее время этим вопросом занимается полиция Сербии», — рассказали в российском посольстве Сербии, сообщают РИА Новости.
По данным сербского МВД, драка на улице Краля Милана произошла около полуночи. Сам матч завершился победой «Црвены Звезды» со счётом 2:1.