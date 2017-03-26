Пострадавшему в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезёнку

Болельщику «Спартака» Павлу Бодрову, пережившему нападение в Белграде после товарищеского матча с «Црвеной Звездой», удалили селезёнку.
«У Бодрова удалена селезёнка, и есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений", — цитирует дежурного врача Браниславу Стефанович RT.
Другой пострадавший Максим Бутрин может быть выписан в течение дня. «Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем», — сказала врач.
Как сообщалось ранее, третьего пострадавшего болельщика отпустили после оказания медицинской помощи.
По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после матча «Црвена Звезда» — «Спартак» (1:2), подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.