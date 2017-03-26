Болельщики «Локомотива» назвали Ари лучшим игроком команды в марте

Нападающий «Локомотива» Ари по итогам голосования среди болельщиков команды был признан лучшим футболистом «железнодорожников» в марте, информирует клубная пресс-служба. Бразилец, арендованный «Локомотивом» у «Краснодара», набрал 71,1 % голосов.
В марте Ари забил три гола в двух матчах за московскую команду в российской Премьер-Лиге.
Второе место по итогам опроса занял полузащитник Алексей Миранчук (10,5 %), третье — хавбек Владислав Игнатьев (7,2 %). Всего в голосовании приняли участие 11988 человек.