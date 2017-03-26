Кечинов: через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал об особенностях игры в «квадрат» в команде Олега Романцева.
«Как Романцев понимал, что кто-то в «Спартаке» нарушает режим? Когда в «квадрате» – 4 на 4 или 5 на 5 – проигрывали полузащитники. Нужно было в два касания удерживать мяч. Игроки средней линии вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание – 15 отжиманий для мотивации. За счёт этого упражнения «Спартак» долгое время становился чемпионом. Наш «квадрат» был особенным, больше такого не видел нигде. Хотя бывал на стажировках. Например, в «Сельте». Там в «квадрат» тоже играли, но шире и не настолько интенсивно.
В «Спартаке» в моё время были лучшие защитники страны. Они долго думать не позволяли – накрывали, стоило только чуть промедлить. А если кого-то накрывали постоянно, его лишали места в основе. Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет. Олег Иванович довёл это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали», — рассказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Валерием Кечиновым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.