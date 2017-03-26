Белоруков – Дзюбе: Артём, скоро увидимся в РФПЛ

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Белоруков прокомментировал гостевую победу над «Тосно» (2:1) в матче 28-го тура ФНЛ, а также в шутку обратился к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Всю игру контролировали, но пропустили с полумомента: мяч срикошетил и залетел в ворота. Этот мяч только добавил нам эмоций. Мы понимали важность игры: либо отрываемся, либо «Тосно» подходит к нам вплотную. Ещё хотели реабилитироваться за предыдущие матчи и доказать, что уступали не по игре.
Отрыв от третьего места теперь 16 очков? В голове мы в Премьер-Лиге ещё со старта чемпионата. Загадывать не будем, а просто попытаемся выиграть все оставшиеся матчи для наших болельщиков и сделать отрыв ещё больше. Артём Дзюба периодически обо мне вспоминает и скучает в РФПЛ? Может, соскучился. Артём, скоро увидимся», – цитирует Белорукова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».