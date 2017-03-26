Сборная Польши победила Черногорию, Румыния и Дания сыграли вничью

Сборная Польши победила команду Черногории в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча состоялась в Подгорице на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 40-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. В середине второго тайма Стефан Мугоша провел ответный мяч. В концовке отличился Лукаш Пищек.
В другом матче группы Е сборные Румынии и Дании сыграли вничью — 0:0.
Турнирная таблица группы Е после пяти туров: 1. Польша — 13 очков; 2-3. Дания и Черногория — по 7; 4-5. Армения и Румыния — по 6; 6. Казахстан — 2.