Шотландия в концовке вырвала победу у Словении, Словакия обыграла Мальту

В матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Шотландии на своём поле принимала команду Словении. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 88-й минуте забил Крис Мартин.
В другом матче группы F, который проходил параллельно, сборная Словакии на выезде обыграла команду Мальты — 3:1. За победителей отличились Владимир Вайсс, Ян Грегуш и Адам Немец, а за хозяев гол забил Жан-Поль Фарруджа.
Турнирное положение в группе F после 5 туров: 1. Англия – 13 очков; 2. Словакия – 9; 3. Словения – 8; 4. Литва – 5; 5. Шотландия – 4; 6. Мальта – 0.