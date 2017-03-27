Мхитарян: я не могу всегда вести сборную Армении за собой

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Казахстаном (2:0). Мхитарян забил первый мяч.
«Не буду оценивать свою форму, это должны делать другие. Я пытаюсь делать всё, чтобы помогать сборной. Иногда это получается, иногда нет. Но я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня.
Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным. После игры в раздевалке футболисты были рады, но от радости не кричали. Мы устали, так как потратили много сил не только физически, но и морально», — цитирует Мхитаряна «Sputnik Армения».