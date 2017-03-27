Просинечки: после матча с Германией сборной Азербайджана можно гордиться

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Германией (1:4).
«На стадионе была великолепная атмосфера. Благодарен болельщикам. Давно мы такого не видели. Игрой команды остался доволен. Несмотря на то что противостояли сильному сопернику, не стали сидеть в обороне. Наверное, и вы согласитесь, что этой командой можно гордиться после этих 90 минут. Соперника же поздравляю с победой.
Не буду врать — сегодня всё решил уровень соперника. Ребята делали всё, что в их силах. Футболисты сборной Германии как минимум раз в неделю проводят матчи на таком высоком уровне. Просто посмотрите, в каких клубах эти ребята выступают», — цитирует Просинечки Azerisport.