Куртуа, Симан и Феллайни не помогут сборной Бельгии в матче с Россией

Игроки сборной Бельгии голкипер Тибо Куртуа, защитник Лоран Симан и полузащитник Маруан Феллайни не примут участия в гостевом товарищеском матче со сборной России, который состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает пресс-служба команды.
Куртуа получил повреждение бедра, Симан — колена, а Феллайни — пальца ноги. Все трое принимали участие в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Греции (1:1).
Напомним, ранее сообщалось, что из-за повреждений не сыграют в матче с российской командой защитник Томас Менье, полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Эден Азар.