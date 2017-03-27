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Куртуа, Симан и Феллайни не помогут сборной Бельгии в матче с Россией

27 марта 2017, понедельник. 01:03. Футбол
Игроки сборной Бельгии голкипер Тибо Куртуа, защитник Лоран Симан и полузащитник Маруан Феллайни не примут участия в гостевом товарищеском матче со сборной России, который состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает пресс-служба команды.

Куртуа получил повреждение бедра, Симан — колена, а Феллайни — пальца ноги. Все трое принимали участие в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Греции (1:1).

Напомним, ранее сообщалось, что из-за повреждений не сыграют в матче с российской командой защитник Томас Менье, полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Эден Азар.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Маруан Феллайни Тибо Куртуа Травмы — футбол
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