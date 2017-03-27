«Ростов» оштрафован на € 16 тыс. по итогам домашнего матча с «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» был оштрафован УЕФА по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который состоялся 9 марта. Информация появилась на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Ростов» оштрафован на € 16 тысяч за то, что лестничные проходы на трибунах были заблокированы. Согласно регламенту, это является нарушением правил безопасности.
Напомним, что в ответном матче «Ростов» на «Олд Траффорд» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) и прекратил выступление в Лиге Европы.