Лёв: было бы отлично, если бы Киммих был в «Баварии» правым защитником

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв связывает большие надежды с полузащитником национальной команды и мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммихом. Наставник «бундесманншафт» подчеркнул, что хочет использовать футболиста в обороне.
«Было бы отлично, если бы Киммих был в «Баварии» правым защитником», — приводит слова Лёва Spox.
Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в клубе рассматривают Киммиха как наследника капитана команды Филиппа Лама, который по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.