А. Миранчук: в сборной России нет топовых игроков, мы должны быть командой

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, что думает о силе национальной команды, и поделился мнением о сборной Бельгии, с которой россияне 28 марта в Сочи сыграют товарищеский матч.
«Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного. У нас нет топовых футболистов, как Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники.
Слова Головина, что российской сборной по силам обыграть любого оппонента? А как ещё? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно. Да, может быть, ты не настолько талантлив или мастеровит, но именно за счёт команды можешь это предотвратить и сделать результат. Считаю, что Головин прав — нет таких команд, которые невозможно обыграть, всё идёт от головы.
Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры», — цитирует Миранчука ТАСС.