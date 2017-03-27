Алли: Саутгейт — фантастический тренер, играть за него очень приятно

Полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли высоко оценил тренерский талант и методы работы наставника «львов» Гарета Саутгейта.
«Саутгейт любит играть в футбол, у него очень много упражнений с мячом. Футболистам это очень нравится. Мы хотим играть первым номером и владеть мячом, а в случае его потери включать высокий прессинг. Для команды очень важно осознавать, что философия тренера прекрасно нам подходит. Саутгейт — фантастический тренер, играть за него очень приятно», — цитирует Алли Sky Sports.