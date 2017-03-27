В Испании утверждают, что Месси выступает против ухода Альбы из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступает против ухода защитника Хорди Альбы из каталонской команды ближайшим летом, сообщает Diario Gol.
По информации источника, аргентинец не был доволен уходом из команды другого крайнего защитника Дани Алвеса в 2016 году, поэтому не хочет повторения ситуации с Альбой. Ожидается, что последнее слово в этой ситуации останется за самим Хорди. Ранее сообщалось, что Альба недоволен решением главного тренера Луиса Энрике перевести «Барселону» на схему 3-4-3.
По информации испанских СМИ, в приобретении Альбы ближайшим летом заинтересованы английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».