«Урал» в товарищеском матче выиграл у «Пафоса»

«Урал» в товарищеском матче на Кипре победил местный клуб «Пафос». Встреча завершилась со счётом 4:1.
«Урал» (1-й тайм): Тимофеев, Панков, Меркулов, Глушков, Ломакин, Серченков, Щербаков, Павленко, Павлюченко, Ставпец, Бугуи.
«Урал» (2-й тайм): Заболотный, Балажиц, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.
В минувшем розыгрыше второго дивизиона чемпионата Кипра «Пафос» занял второе место и пробился в элитный дивизион.
Товарищеский матч
«Урал» (Россия) — «Пафос» (Кипр) — 4:1.
Голы у «Урала»: Глушков, Димитров, Ильин (2).