Фанат «Спартака»: похоже, случившееся в Белграде — провокация албанцев

Болельщик «Спартака» Алексей Звонарёв, посетивший товарищеский матч с «Црвеной Звездой» (1:2), поделился впечатлениями от визита и рассказал о ситуации с пострадавшими фанатами.
«До сих пор под впечатлением от поездки в Белград. Было здорово, воодушевляюще и по-братски. На результат матча никто не обратил внимания и не хотел обращать. Это была не контрольная игра, а дружеский визит. Главной целью поездки было – узнать сколько наших болельщиков приедет в Сербию. Очень много общались с сербами, в том числе и с болельщиками «Партизана» и с русскими, проживающими в Сербии. Все были готовы показывать город, готовы были тратить своё время, чтобы нам понравился город. В аэропорту всех наших ребят встречали сербы, никто даже такси не брал. Полиции практически не было заметно. Они сопровождали поход, но не было ни одного намёка, чтобы что-то было не так. Думаю, наших болельщиков было примерно столько, сколько ходит на матчи с ЦСКА.
Что касается истории с порезанными болельщиками, то у нас была информация, что была драка с болельщиками «Партизана». Но потом мы узнали, что болельщики «Партизана» тут ни при чём. Это была провокация со стороны албанцев. Это информация не подтверждена. Как нам потом рассказывали, ребята шли после матча, пели «Катюшу» и нарвались на этих ребят", — сказал Звонарёв в эфире «Спорт FM».
Три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после товарищеского матча «Црвена Звезда» — «Спартак» (2:1), подверглась нападению.