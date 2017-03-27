L’Equipe извинилось перед Верратти и Матюиди за статью о походе в ночной клуб

Французское издание L’Equipe, распространившее информацию о походе полузащитников «ПСЖ» Марко Верратти и Блеза Матюиди в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6), опубликовало официальные извинения игрокам.
«9 марта мы сообщили, что игроки „ПСЖ“ Марко Верратти и Блез Матюиди были в ночном клубе за два дня до ответного матча Лиги чемпионов против „Барселоны“. Эта информация была включена в газету, а также появилась на сайте.
Сегодня у нас есть уверенность в том, что данная информация не соответствует действительности. Мы приносим свои извинения господам Верратти и Матюиди за вред, причинённый им и их клубу, „ПСЖ“. Этот инцидент заставил нас пересмотреть внутренние процедуры, чтобы продолжать предлагать читателям только качественную информацию», — говорится в заявлении.
L’Equipe со ссылкой на нескольких свидетелей сообщило, что Верратти и Матюиди покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. После этого Верратти подал на издание в суд.