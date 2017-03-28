«Реал» пригрозил Иско лишением игровой практики, если он не продлит контракт

Руководство мадридского «Реала» готово оставить полузащитника Иско без игровой практики, если он не продлит свой контракт с клубом, утверждает Cuatro.
Согласно информации источника, в «Королевском клубе» очень обеспокоены тем, что футболист сборной Испании летом 2018 года получит статус свободного агента и может беспрепятственно перейти в «Барселону». Испанские СМИ уже сообщали, что каталонский клуб готов предложить Иско € 20 млн подъёмных, если он пополнит его ряды в качестве свободного агента.
Ранее появилась информация, что «Реал» предложил Иско шестилетнюю пролонгацию соглашения и зарплату в размере € 6 млн в год.