«Барселона» нацелилась на Маркиньоса

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах защитника «ПСЖ» Маркиньоса, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, в каталонском клубе надеются на то, что бразильский футболист в ближайшее время объявит о своём желании покинуть стан парижан. В таком случае испанский гранд сможет в очередной раз попытаться приобрести Маркиньоса. Однако сине-гранатовым придётся нелегко, поскольку в услугах игрока заинтересованы и такие клубы, как лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Маркиньос намерен продлить контракт с французским клубом. Его действующее соглашение с «ПСЖ» в силе до лета 2019 года.