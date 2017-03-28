«Шальке 04» намерен продать Коноплянку

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может летом покинуть немецкий клуб. Как сообщает Revier Sport, руководство гельзенкирхенцев твёрдо намерено продать 27-летнего футболиста, если он не сможет проявить себя до конца сезона.
«Шальке» арендовал Коноплянку у «Севильи» с правом обязательного выкупа. Сумма выкупа контракта украинца у «Севильи», по данным СМИ, составляет € 12 млн. Эти деньги руководство «Шальке» постарается вернуть, отпустив Коноплянку в другой клуб.
В текущем сезоне Коноплянка сыграл 15 матчей в чемпионате Германии, забив один гол.