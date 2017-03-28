Широков: в игре сборной увидел идею — передачи на Бухарова, это ущербная тактика

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал игру сборной России, которая в Краснодаре провела товарищеский матч с командой Кот'д-Ивуара и потерпела поражение со счётом 0:2.
«Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении нашей сборной, но, к сожалению, в матче с ивуарийцами им не получилось этого продемонстрировать. Отсюда и соответствующая реакция зрителей. Общался с ребятами из „Краснодара“, которые не играли, и на новом стадионе клуба есть ощущение камерности. Впервые с таким столкнулся в США, когда смотрел хоккейный матч с участием „Флориды“. Там тоже зрители смотрят игры как в театре: когда есть момент — они как-то реагируют, а если игра протекает в середине, то нет никаких эмоций. Галицкий построил великолепный стадион, и у меня от него очень позитивные впечатления. Думаю, плохо играть на нём — это не совсем правильно. Увы, пока сборная на этом стадионе разочаровывает.
У нас оборона и средняя линия недостаточно хорошо контролировали мяч, ребята недостаточно хорошо открывались. Я вообще не понял, какая идея была в момент, когда мы получаем мяч и развиваем атаки. Такое ощущение складывалось, что наши защитники теряются. Заметил одну идею — передача на Бухарова, но подборы после его скидок практически не собирались, хоть Саша и выиграл достаточно много борьбы. Мне кажется, это ущербная тактика. Тем более если мы играем дома и позиционируем себя как атакующую команду, наверное, нужно было больше играть низом», — сказал Широков в эфире передачи «Футбол России».