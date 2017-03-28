Баллак: будущее Озила в «Арсенале» зависит от будущего Венгера

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак в интервью Sky Sports поделился мнением о будущем Месута Озила в «Арсенале». Контракт 28-летнего футболиста истекает летом 2018 года.
«Сложно сказать, останется Озил в «Арсенале» или нет. Озил опытный футболист, который играл за «Реал» и сейчас выступает в Англии. Сегодня в мире не так много клубов, которые могут позволить себе купить его. Думаю, он должен комфортно чувствовать себя в «Арсенале».
Но его будущее может также зависеть от будущего Венгера. Между ними хорошие отношения, возможно, именно поэтому он ждёт и не продлевает контракт», — сказал Баллак.
Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» действует до конца сезона-2016/17.