Болельщики «Краснодара» признали Классона лучшим игроком в феврале-марте

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком февраля-марта 2017 года в составе клуба был признан атакующий полузащитник Виктор Классон. Всего в голосовании приняло участие около 1300 человек.
За ставшего вторым центрального защитника Андреаса Гранквиста проголосовало 26,5% респондентов. Третье третье место занял нападающий Фёдор Смолов, забивший в четырёх матчах три мяча – он собрал 6,1% голосов.
Классон, ставший в восьми встречах автором четырёх мячей и двух результативных передач, получил голоса 38% от общего числа принявших участие в опросе.