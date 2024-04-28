Кобелев — о поражении «Зенита» от «Рубина»: стоя никого сейчас обыграть невозможно

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» проиграл «Рубину» со счётом 0:2.

«Все, и я в том числе, ожидали победу «Зенита», потому что «Краснодар» и «Динамо» преследуют. Но «Зенит» вышел на матч не мобилизованным на сто процентов и столкнулся с ожесточённой игрой «Рубина» — то, что мы называем от ножа.

Мы прекрасно знали, что «Рубин» в обороне играет очень хорошо и компактно. Чтобы взломать эту оборону, нужна скорость движения и работы с мячом. Но «Зенит» не показывал эту скорость. Стоя обыграть никакую команду сейчас невозможно», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.