Гамейро: понял сразу, что с Гризманном отлично дополняем друг друга

Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро отметил, что отлично понимает на поле своего партнёра по атаке Антуана Гризманна. Гамейро пополнил ряды столичного клуба перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета «Севильи».
«Как только я перешёл в «Атлетико», то понял сразу, что с Гризманном мы отлично дополняем друг друга. И это обусловлено не только тем, что мы каждый день работаем вместе в «Атлетико». То же самое будет и в сборной Франции», — приводит слова Гамейро AS.
По итогам 28 туров чемпионата Испании Гамейро сыграл в 26 матчах, забив 10 голов и став автором 5 результативных передач. Гризманн в свою очередь принял участие в 27 матчах, отметившись 14 голами и 7 голевыми пасами.