Боярский: бригада МЧС под руководством Шойгу сыграла бы лучше нашей сборной

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от контрольного матча, в котором Россия сыграет с Бельгией.
«Матч с Бельгией смотреть буду. Мне интересен сам процесс игры, и хочется посмотреть, в какой форме находится наша команда после поражения от Кот-д’Ивуара. Если сегодня Россия продует, то Станислав Черчесов может идти на пенсию. Хотя от него мало что зависит, больше, конечно, от игроков. Но они абсолютно не мотивированы, заработали деньги и счастливы. Как можно быть немотивированным играть за сборную? Очень просто. Не футболом же патриотизм доказывать. Спорт – не наше всё. Пушкин – наше всё.
Как вернуть интерес к сборной? Не обязательно наблюдать за нашей сборной. Можно смотреть за иностранными сборными. К тому же у нас есть другие виды спорта, за которыми приятнее следить, чем болеть за футбольную сборную и мучиться долгие годы.
Роберто Мартинес сказал, что матч завершится вничью 2:2. Но я в нашу сборную не верю, Россия проиграет со счётом 0:2. Даже бригада МЧС под руководством Сергея Шойгу сыграла бы лучше», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Бельгия, который состоится 28 марта. Начало — в 19:00 мск.