Матч «Рубин» — «Зенит» состоится на «Казань Арене»

Матч 21-го тура Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Казань Арена». Об этом сегодня сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Ранее из-за неготовности газона «Рубин» проводил домашние матчи на арене «Центральный». 15 марта комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей на «Центральном».
«Только что было заседание, матч будет проходить на „Казань Арене“, — передаёт слова Прядкина корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.
Встреча „Рубин“ — «Зенит» состоится в воскресенье, 2 апреля.