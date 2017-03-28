Церемония прощания с Владимиром Казачёнком состоится 30 марта

Гражданская панихида по бывшему футболисту «Зенита» Владимиру Казаченку пройдёт на стадионе «Петровский» и начнётся в 10:30 по московскому времени. Церемония прощания состоится 30 марта.
Отпевание тела состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало — в 13:00 мск. В 15:00 начнётся церемония захоронения на Серафимовском кладбище, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Казачёнок, работавший директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита», скончался 26 марта на 65-м году жизни.