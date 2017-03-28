ФИФА, скорее всего, дисквалифицирует Месси на матч с Боливией в отборе ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, скорее всего, не сыграет в матче отбора ЧМ-2018 против Боливии. Игрок «Барселоны» будет отстранён за оскорбления в адрес арбитра во время встречи с Чили (1:0). Как пишет Marca, в ближайшие часы ФИФА намерена официально уведомить аргентинскую ассоциацию футбола о решении дисквалифицировать футболиста.
Ранее появилась информация, что Месси оскорбил одного из лайнсменов матча отборочного турнира чемпионата мира между аргентинской и чилийской сборными (1:0). ФИФА также сообщили об этом, после чего организация обратилась за разъяснениями в ассоциацию футбола Аргентины. Сотрудники AFA отметили, что не находят оснований для такого утверждения. Тогда ФИФА обратилась к бразильской бригаде арбитров, обслуживавших эту игру. Они все признались, что не слышали оскорбительных слов от Месси. Тем не менее ФИФА напомнила AFA, что имеет право дисквалифицировать игрока даже в том случае, если арбитрами не подтверждается непристойное поведение с его стороны.
Матч Боливия — Аргентина начнётся сегодня в 23:00 мск.