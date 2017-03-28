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Калачёв признан лучшим игроком «Ростова» в феврале-марте
28 марта 2017, вторник. 18:23.
Футбол
Полузащитник
Тимофей Калачёв
признан лучшим игроком «Ростова» в феврале-марте. Такой выбор сделали посетители официального сайта жёлто-синих.
Второе место занял защитник
Миха Мевля
, третье — форвард Александр Бухаров. Четвёртая строчка досталась вратарю Никите Медведеву, пятёрку замкнул защитник Сесар Навас.
Фото доступно на официальной странице «Ростова» в «Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Ростов
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Миха Мевля
Сесар Навас
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