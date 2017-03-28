Козлов: хочется вернуться на уровень «Спартака» и топ-клубов

Российский нападающий казахстанского «Окжетпеса» Александр Козлов признался, что хочет вернуться на уровень «Спартака», игроком которого 24-летний футболист был с 2010 по 2016 год. В январе этого года Козлов подписал контракт с «Окжетпесом».
«Конечно, хочется вернуться на уровень „Спартака“ и топ-клубов, но для этого надо показывать себя в Казахстане. Так получилось, что последние два года я практически пропустил из-за травмы, и, чтобы вернуться на прежний уровень, нужна игровая практика и доверие тренера, чтобы быть в хорошей форме.
Я доволен тем, как складывается моя карьера на данный момент, – я играю в футбол, получаю удовольствие. Что ещё надо? Моя футбольная мечта – играть на высоком уровне и делать это как можно дольше», — цитирует Козлова Sports.kz.