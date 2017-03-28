Гаджиев: в «Кайрате» сказали, что их дублёры живут лучше, чем основа «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о встрече с председателем наблюдательного совета «Кайрата» Кайратом Боранбаевым.
«Могу сказать, что «Амкар» во многом спасает хороший уровень организации. Если бы не это, клуб, скорее всего, не удержался бы в РФПЛ. Другое дело, что в Перми есть достаточно серьёзные проблемы с финансированием. Они с трудом, но решаются.
У «Амкара», в отличие от многих клубов РФПЛ, нет своей учебно-тренировочной базы. Ещё год назад наши футболисты жили в очень плохих условиях – по четыре человека в маленьких комнатах. Клуб выделил дополнительные помещения для общежития футболистов, провёл их ремонт, условия были улучшены. Тем не менее Боранбаев, недавно гостивший у нас, сказал, что у них дублирующий состав живёт лучше, чем наша основа. Руководители «Амкара» не растерялись и ответили, что зато наши футболисты лучше играют», — цитирует Гаджиева Business Class.