Дуглас Коста приступил к тренировкам и может восстановиться к матчам с «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста приступил к лёгким тренировкам на базе команды, сообщает официальный сайт мюнхенцев. На прошлой неделе у бразильца диагностировали травму колена, из-за которой под угрозой оказалось участие игрока в концовке сезона.
Пресс-служба «Баварии» не уточняет, когда Коста вернётся к полноценной работе, но по данным немецких СМИ, 26-летний футболист будет готов помочь своей команде в противостоянии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи «Баварии» с мадридцами пройдут 12 и 18 апреля.