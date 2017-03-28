В Кумторкалинском районе открыт филиал академии «Анжи»

«После смены руководства ФК «Анжи» в рамках программы популяризации и дальнейшего развития футбола в республике было принято решение об открытии филиалов на территории Дагестана. Ласточкой стал Дагестанский государственный аграрный университет, который распахнёт свои двери перед академиками 1 сентября текущего года.
Вторым филиалом стал Кумторкалинский район. В присутствии руководства ФК «Анжи», академии «Анжи» и представителей администрации района прошла церемония открытия в поселке Тюбе, где кроме искусственного поля находится и бизнес-отель «Сарыкум». В гостинице для академиков будут предоставлены все необходимые условия: комфортабельные раздевалки, тренажёрный зал, бассейн. Тренеры будут проводить каждодневные тренировки по методике работы наставников «Академии». На сегодня имеются три возрастные группы. В ближайшей перспективе – набор и других групп. Руководство района планирует возведение полей сначала в районном центре (с. Коркмаскала), а затем и в остальных населённых пунктах. В данном направлении уже идёт плодотворная работа, о результате которой мы обязательно сообщим», — информирует сайт клуба.
Открыт филиал академии «Анжи»
Фото: http://fc-anji.ru
Открыт филиал академии «Анжи»
Фото: fc-anji.ru