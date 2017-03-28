Данило Силва покинул киевское «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Данило Силва получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт украинского клуба. Игрок покинул команду и вернётся в Бразилию.
Силва перешёл в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве бразилец стал двухкратным чемпионом Украины, двухкратным обладателем Кубка Украины и обладателем Суперкубка Украины.
В октябре 2016 года 30-летний Силва получил травму и выбыл на семь месяцев. В текущем сезоне он провёл за «Динамо» пять матчей в чемпионате Украины.