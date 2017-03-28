Бышовец: стоило сборной России отойти от установки, как она спасла матч

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный результат в контрольном матче сборной России с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«Начало матча вселяло надежду на хороший исход, а вот вторая половина первого тайма и начало второго – получились хуже. Было видно, что постоянные изменения, поиски состава и эксперименты накладывают отпечаток на сыгранности российской команды. Однако из позитивных моментов отметил бы, что на фоне бельгийцев наши игроки показали довольно высокий уровень индивидуальной игры. Мы получили много информации о соотношении сил по сравнению с серьёзным соперником. В итоге можно сделать вывод, что наша команда, стоило ей отойти от установки и сыграть на эмоциях, раскрепостилась и спасла матч.
Отчасти виновата и Бельгия – гости слишком рано поверили в победу и расслабились, за что и были наказаны. Но тут я бы отметил и жажду наших игроков не проиграть. Самоотдача футболистов сборной России в концовке сняла определённую тревогу. Многие факторы обнадёживают после игры с Бельгией, но нужно относиться к этому серьёзно, ведь впереди ждёт огромная работа. Радует, что впереди ещё много времени, потому оснований для трагизма сейчас нет», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.