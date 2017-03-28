Витсель: обидно упускать победу, тем более в матче с ослабшей сборной России

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России (3:3). Экс-хавбек «Зенита» вышел на замену на 66-й минуте вместо Юри Тилеманса и не успел отметиться результативными действиями.
«Мы все разочарованы концовкой игры. Когда ты ведёшь с разницей в два мяча, нужно спокойно доводить дело до победы. Если игра даётся слишком легко, это немного расслабляет. Отсюда и пропущенные мячи. В первом тайме у нас не возникало особых проблем, матч проходил под нашу диктовку. Очень жаль, что в итоге мы позволили россиянам вернуться в игру. Ещё более обидно оттого, что нынешняя сборная России — это уже не та крепкая команда, какой она была раньше», — приводит слова Витселя RTBF.