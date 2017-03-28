Оздоев: результат матча с Бельгией говорит о том, что Россия хорошо сыграла

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал ничью с Бельгией (3:3) в товарищеском матче.
«Я был готов к замене. Станислав Саламович просил меня играть в атаке и защите. Наверное, то, что он просил, я смог сделать.
Результат говорит о том, что наша команда провела хорошую встречу. Мы пропустили голы со стандартов, и вообще Бельгия не очень много моментов создала. Всё-таки у нас были шансы выиграть этот матч.
Насчёт свиста с трибун, то здесь у каждого личное мнение. Думаю, если болельщики приходят на игру, они должны поддерживать сборную страны до конца», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.