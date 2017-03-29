Наставник сборной Латвии: после 0:5 тренеры обычно уходят

Главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь после разгромного поражения в Тбилиси от сборной Грузии (0:5) в товарищеском матче предложил руководству Латвийской федерации футбола (LFF) искать нового тренера.
«То, как мы играли сегодня, просто недопустимо. Я не знаю, что произошло с игроками. Однако после таких матчей главные тренеры обычно уходят… Если честно, мне было стыдно смотреть матч в исполнении наших футболистов, особенно учитывая, что два дня назад провели хорошую игру в Швейцарии. Причин такого поражения до матча не было. Предыдущие игры показывали качественный футбол, но не было результата, где-то нам не везло…Сегодня же не было ни качества, ни самоотдачи — ничего не было», — цитирует тренера сайт LFF.