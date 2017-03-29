Дель Боске: всегда говорил, что не буду наставником «Барселоны» и «Атлетико»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске признался, что никогда не рассматривал возможность работы в «Барселоне» и «Атлетико».
«Я всегда говорил, что не буду наставником «Барселоны» и «Атлетико». Сказал об этом, ещё когда закончил карьеру футболиста. И речь идёт о двух из тех клубов, которые всегда вели себя со мной наилучшим образом», — приводит слова дель Боске Marca.
На вопрос о том, кто мог бы встать на пост наставника «Барселоны», дель Боске ответил: «Это должен быть специалист со свежими идеями и энтузиазмом».
Ранее стало известно, что нынешний главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет клуб по окончании текущего сезона.