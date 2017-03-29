Вальдано раскритиковал Месси за потерю контроля над собой

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано раскритиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после того, как футболист «Барселоны» был дисквалифицирован ФИФА на четыре официальных матча. Дисквалификация Месси последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира с участием «альбиселесте» и сборной Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Есть вещи, которые меня смущают. Например, когда Месси теряет контроль над собой. Он ведь никогда не терял спокойствия. А этот случай вообще анекдотический: он валит игрока соперника, судья фиксирует нарушение правил, и Лео начинает ругаться. После игры он вновь не контролирует себя и произносит нецензурные слова. Но Менотти в своё время говорил, что футболисту нельзя запрещать играть. Его можно наказать социальной работой или чем-то подобным. А четырёхматчевая дисквалификация – нечто невероятное и ставящее под сомнение выход сборной в финальную часть мундиаля», — цитирует Вальдано Onda Cero.
В гостевом матче 14-го тура отборочного этапа чемпионата мира со сборной Боливии аргентинцы без Месси проиграли со счётом 0:2. На сегодня Аргентина с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.